Skip to main
Manhattan Bagel

Best granola-bowls in town.

Fresh Cafe: Best Granola Bowls in Town

Featured

View menu
Chicken Salad Sandwich.

Chicken Salad Sandwich

Ham & Swiss.

Ham & Swiss

Empire State Turkey Club.

Empire State Turkey Club

B.L.T..

B.L.T.

Turkey & Cheddar.

Turkey & Cheddar

Tuna Salad Sandwich.

Tuna Salad Sandwich

Granola Bowls: A Delicious Breakfast Option

Granola Bowls: A Delicious Breakfast Option

Indulge in our cafe's granola bowls, a breakfast favorite. Our granola bowls are made with fresh, crunchy granola, topped with creamy yogurt or milk, and finished with a medley of seasonal fruits. Try our classic granola bowl or opt for a tropical twist with added coconut and pineapple.
Granola Bowls: Easy Pickup and Delivery Options

Granola Bowls: Easy Pickup and Delivery Options

Looking for a quick and healthy breakfast option? Our granola bowls are the perfect choice! Enjoy easy pickup or delivery options for a delicious and nutritious meal. Whether you prefer classic granola with yogurt or acai bowls topped with fresh fruits, we've got you covered.

Our locations