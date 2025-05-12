Skip to main
Manhattan Bagel
Menu

Best fries in town.

Crispy, golden fries at our cafe. Best fries in town.

Featured

View menu
Farmhouse Egg Sandwich.

Farmhouse Egg Sandwich

Chicken Tenders & Fries.

Chicken Tenders & Fries

Value Pack Dozen.

Value Pack Dozen

Nova Lox Sandwich.

Nova Lox Sandwich

Crinkle Cut Fries.

Crinkle Cut Fries

Broadway Breakfast Box.

Broadway Breakfast Box

Croissant Meat, Egg, and Cheese.

Croissant Meat, Egg, and Cheese

Delicious Fries: Perfect Side for Any Meal

Delicious Fries: Perfect Side for Any Meal

Indulge in our crispy, golden fries. Perfect with burgers, sandwiches, or on their own. Savor the deliciousness of our hand-cut fries. Enjoy them with a side of ketchup or mayo. Our fries are a must-try!
Convenient Pickup and Delivery Options for Delicious Fries

Convenient Pickup and Delivery Options for Delicious Fries

Craving fries? Get them delivered hot and crispy to your door. Or swing by for quick pickup. Our bagels, sandwiches, and more are also available for delivery or pickup. Enjoy our delicious fries without leaving home!

Our locations