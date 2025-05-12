Skip to main
Manhattan Bagel
Best espresso in town.

Freshly Brewed Espresso and More Best espresso in town.

Nova Lox Sandwich.

Shaken Espresso.

Value Pack Dozen.

Broadway Breakfast Box.

Bakers Dozen- Build Your Own.

Bold Espresso: Wake Up to Rich Flavors

Indulge in rich, aromatic espresso. Perfect with bagels.
Espresso Delivery and Pickup: Savor Bold Flavors

Get your bold espresso fix delivered or pick it up! Savor the rich, aromatic flavors of our espresso from the comfort of your home. Pair it with our fresh bagels, breakfast sandwiches, or vegetarian options. Enjoy the convenience of our delivery and pickup services for a satisfying caffeine boost.

Manhattan Bagel  Dublin, PA

139 N Main St

Dublin, PA 18917

(215) 650-9855

mbageldublin@icloud.com

Sunday

7:00 AM - 1:00 PM

Monday

6:00 AM - 1:00 PM

Tuesday

6:00 AM - 1:30 PM

Wednesday

6:00 AM - 1:30 PM

Thursday

6:00 AM - 1:30 PM

Friday

Closed

6:00 AM - 2:00 PM

Saturday

6:00 AM - 1:30 PM

