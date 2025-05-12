Skip to main
Manhattan Bagel
Menu

Best pizza-bagel in town.

Satisfy Your Cravings with Our Pizza Bagel Best pizza bagel in town.

Featured

View menu
Nova Lox Sandwich.

Nova Lox Sandwich

Broadway Breakfast Box.

Broadway Breakfast Box

Value Pack Dozen.

Value Pack Dozen

Croissant Meat, Egg, and Cheese.

Croissant Meat, Egg, and Cheese

Pizza Bagel.

Pizza Bagel

Farmhouse Egg Sandwich.

Farmhouse Egg Sandwich

Delicious Pizza Bagel Options for Breakfast and Lunch

Delicious Pizza Bagel Options for Breakfast and Lunch

Indulge in our savory pizza bagel, a delightful twist on a classic favorite. Our handcrafted bagel is topped with zesty marinara, gooey mozzarella, and your choice of delectable toppings. Perfect for breakfast or a quick bite, our pizza bagel is a must-try for bagel lovers and pizza enthusiasts alike.
Convenient Pickup and Delivery for Pizza Bagels

Convenient Pickup and Delivery for Pizza Bagels

Satisfy your cravings with our pizza bagels! Enjoy the convenience of pickup or delivery for a delicious meal at home. Indulge in our mouthwatering bagels, sandwiches, and more. Order online or give us a call for a quick and easy dining experience.

Our locations