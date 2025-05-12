Skip to main
Manhattan Bagel
Best chicken-tenders in town.

Crispy Chicken Tenders: Best in Town

Broadway Breakfast Box

Value Pack Dozen

Croissant Meat, Egg, and Cheese

Farmhouse Egg Sandwich

Nova Lox Sandwich

Chicken Tenders & Fries

Crispy Chicken Tenders: A Family Favorite

Indulge in our crispy chicken tenders. Served with your choice of dipping sauce, they're a crowd favorite. Pair them with a side of fries or a fresh salad for a satisfying meal. Whether you're dining in or taking out, our chicken tenders are sure to hit the spot.
Convenient Delivery and Pickup Options

Looking for a quick and easy meal option? Our restaurant offers convenient delivery and pickup options for our delicious chicken tenders, bagels, breakfast, sandwiches, and more. Enjoy our family-friendly cuisine from the comfort of your own home with our hassle-free delivery service or swing by for a quick pickup.

