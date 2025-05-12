Skip to main
Manhattan Bagel
Best breakfast-buffet in town.

Breakfast Buffet.

Broadway Breakfast Box.

Value Pack Dozen.

Nova Lox Sandwich.

Bakers Dozen- Build Your Own.

Delicious Breakfast Buffet Options to Start Your Day

Indulge in our breakfast buffet featuring fresh coffee, assorted bagels, and hearty breakfast options. Enjoy a variety of brunch favorites, from savory sandwiches to vegetarian delights. Our bakery items and catering options are also available. Start your day with a satisfying breakfast buffet at our restaurant.
Convenient Delivery and Pickup Options for Breakfast and Brunch

Looking for a quick breakfast or brunch fix? Our restaurant offers convenient delivery and pickup options for your favorite morning treats. From fresh coffee and bagels to hearty breakfast sandwiches and vegetarian options, we've got you covered. Order online for a hassle-free breakfast buffet or grab-and-go pickup.

Our locations

Manhattan Bagel  Dublin, PA

Address

139 N Main St

Dublin, PA 18917

Contacts

(215) 650-9855

mbageldublin@icloud.com

Sunday

7:00 AM - 1:00 PM

Monday

6:00 AM - 1:00 PM

Tuesday

6:00 AM - 1:30 PM

Wednesday

6:00 AM - 1:30 PM

Thursday

6:00 AM - 1:30 PM

Friday

Closed

Special Hours

Usual hours

6:00 AM - 2:00 PM

Saturday

6:00 AM - 1:30 PM

